В Ленобласти обнаружили человеческий череп времен ВОВ

Житель Санкт-Петербурга обнаружил неподалеку от деревни Порожки Гатчинского района Ленобласти человеческие останки.

Об этом в правоохранительные органы заявил 10 января 38-летний бизнесмен, который и нашел череп в районе линии электропередач. Кость была покрыта ледяной коркой и лежала прямо на проселочной дороге, в колее, ведущее к ЛЭП. Череп идентифицировали как принадлежащий к временам Великой отечественной войны.

Вероятно, его случайно выкопали рабочие, прокладывающие путь к опорам ЛЭП. Однако точно определить, русскому или немецкому солдату принадлежат останки, пока не удалось. Череп отправили в морг для проведения экспертизы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Лахтинском разливе в Приморском районе Санкт-Петербурга местные жители заметили массу умерших рыб. Предположительно, причиной смерти животных стал выброс в воду нечистот.