В водах Лахтинского разлива в Петербурге обнаружили мертвых рыб

Жители Северной столицы возмутились неожиданной и неприятной ситуацией: прибрежная зона Лахтинского разлива в Приморском районе оказалась усеяна мертвыми рыбами.

О пугающей находке рассказали очевидцы, опубликовав фотографии в сообществе «Лахта Онлайн | Приморский район» в социальной сети «Вконтакте». На кадрах видно, что безжизненные рыбы лежат в воде без всяких признаков «насильственной смерти».

Интернет-пользователи предположили, что причиной массовой гибели стали выбросы нечистот. Кроме того, местные жители рассказали, что подобное зрелище уже наблюдали годом ранее. Точной причины происшествия, однако, неизвестно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петергофа, возмущенные планирующимся строительством мусороперерабатывающего завода на территории города, вышли на организованную акцию протеста.