Жители Петергофа вышли на митинг против мусороперерабатывающего завода

Жители Петергофа вышли на митинг против мусороперерабатывающего завода
Петергоф, Астрономическая улица. Фото: Google Maps

Проведение мероприятия, организованного муниципальными депутатом Петергофа Ильей Львовым, согласовала администрация Петродворцового района.

Жители Петергофа возмущены строительством мусороперерабатывающего завода в городской черте. Предприятие планируют возвести на Астрономической улице. В соседнем районе, на улице Братьев Горкушенко, предположительно, появится мусоросортировочный комплекс.

Участники протестной акции намерены высказать свое мнению относительно проекта реформы по обращению с ТКО. Митинг начался в 14:00 на Чебышевской улице в Петергофе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более мирное обсуждение мусорной реформы прошло в Кингисеппском районе Ленобласти. Власти и представители «Управляющей компании по обращению с отходами» совместно с горожанами постарались услышать друг друга и выяснить, как можно улучшить положение.

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