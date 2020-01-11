В Кингисеппском районе обсудили «мусорную реформу»

В Кингисеппском районе обсудили &#171;мусорную реформу&#187;
Пенсионерка подчеркнула, что, в первую очередь, местным жителям стоит внимательнее относиться к лесам и паркам, не загрязнять их. Скриншот: vk.com/online47

Жителям Кингисеппского района Ленинградской области рассказали о ходе реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Обсуждение животрепещущей темы предполагалось бурным, некоторые из собравшихся намеревались превратить дискуссию в скандал, однако все прошло мирно. Представители областного правительства, местной администрации и АО «Управляющая компания по обращению с отходами» отметили, что реформа проводится, в первую очередь, для населения и поэтому к мнению местных жителей обязательно прислушаются.

Одним из наиболее продуктивных предложений, поступивших от участников встречи, стало высказывание жительницы Кингисеппа Валентины Лукиной. Она отметила, что, в первую очередь, начинать «реформу» горожанам стоит с себя. Кроме того, пенсионерка высказалась в пользу мусорного полигона на территории района и предложила использовать для этих целей территорию промзоны «Фосфорит», пишет online 47.

Главное, по мнению Валентины, «чтобы там было построено самое современное и безопасное оборудование для переработки».

Ранее gazeta.spb.ru cообщала, что мусорные перевозчики в Петербурге столкнулись с трудностями.

Кингисеппский район ленобласть мусорная реформа
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