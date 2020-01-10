Компаниям из Петербурга негде разместить тысячи тонн мусора

Компаниям из Петербурга негде разместить тысячи тонн мусора
Фото: pixabay.com

Петербургские перевозчики, занимающиеся перевозкой мусора на всеволожский полигон «Северная Самарка», подыскивают новые места для сброса отходов. ЗАО «Промотходы» отказал 130 компаниям.

Письма о новых санкциях пришли петербургским операторам в канун Нового года, 31 декабря. Решение об отказах было основано на предостережении, полученном организацией от прокуратуры. Отсутствие договора послужило причиной запрета на прием мусора, сообщает Delta.News.

Ежегодно на полигон свозят порядка 400 тысяч тонн отходов. Правоохранители из местной прокуратуры посчитали, что это противоречит текущему законодательству.

Изданию рассказали в «Промотходах», что пока неизвестно, куда перевозчики повезут весь этот мусор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что реформа обращения с ТКО ждет Ленобласть в 2020 году.

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