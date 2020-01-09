Реформа обращения с ТКО ждет Ленобласть в 2020 году

В Ленинградской области введут реформу обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в 2020 году. Она была введена в России год назад, а Ленобласть решила присоединяться к обновлениям постепенно.

Как сообщает Online 47.ru, в апреле прошлого года к реформе присоединился Приозерский район, в июне — Выборгский, в июле — Лужский, в октябре — Всеволожский, а в ноябре — все остальные. Плавный переход позволил узнать, как бороться с резким ростом цен на тарифы на вывоз мусора, незаконными перевозчиками и серыми схемами начисления тарифов.

Главными задачами при переходе на новую систему обращения с ТКО являлись внедрение современных технологий обработки отходов и пресечение нелегальной деятельности в сфере обращения с ТКО.

Управляющие компании и мусороперевозчики установят за свой счет контейнерные площадки в населенных пунктах к апрелю. Областной губернатор Александр Дрозденко заявил, что уже с января 2020 года в Ленобласти снизятся тарифы на вывоз мусора на 12%.

Издание отмечает, что занимающиеся вывозом мусора транспортные компании уже оборудовали свои автомобили системой ГЛОНАСС, которая позволяет контролировать вывоз мусора.

Помимо этого, Ленобласть намерена решить вопрос с полигонами, которые будут принимать отходы. Власти области будут получать от Петербурга данные об объеме накопления мусора на территории города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дрозденко начал обсуждать с Бегловым мусорный вопрос.