ВГТРК прекратила выпуск «Смехопанорамы» и «Утренней почты»

ВГТРК прекратила выпуск &#171;Смехопанорамы&#187; и &#171;Утренней почты&#187;
Что будет в эфире вместо этих программ, неизвестно. Фото: pixabay.com

Телепрограммы «Смехопанорама» и «Утренняя почта», в течение многих лет выходившие на канале «Россия 1», перестанут радовать зрителей в 2020 году.

Музыкальная передача «Утренняя почта» выходила в эфир утром по выходным с 2002 года. «Смехопанорама», ведущим которой являлся бессменный Евгений Петросян, просуществовала 26 лет, первый выпуск программы был 9 января 1994 года. О приостановке проектов сообщил «Московский комсомолец».

Кроме того, исчезла из эфира развлекательная передача Алексея Лысенкова «Сам себе режиссер», также занимавшая утреннее время по выходным. Причины, по которым ВГТРК резко прекратила поддержку семейных программ, остаются неизвестными.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, благодаря какой роли Квентин Тарантино стал режиссером. Эпизодическое участие в сериале принесло звезде необходимые средства для начала работы над первым большим фильмом.

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