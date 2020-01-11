На Луначарского в «Пятерочке» одинокая такса ждет хозяина

Сотрудники магазине уверяют, что собака прибежала из парка. Они надеются, что владелец заберет ее в ближайшее время.

Об этом стало известно сегодня, 11 января. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Одинокую таксу заметили в «Пятерочке» на Луначарского. Собака в голубом костюмчике стоит посреди магазина совсем одна – есть предположение, что ее выгуливали по Муринскому парку. Петербуржцы сообщают, что собака пугливая, но на руках сидит.

«Если из парка выбежала, значит хозяин там ищет. Я бы в парк пошла с собакой. Вряд ли сейчас хозяева штудируют интерне»,

— считает одна из пользовательниц.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что водители пытались спасти сбитую собаку под Петербургом. Очевидцы также заявили о желании найти хозяина животного и сообщить о произошедшем. Кроме того, автор поста возмутился действиями неизвестного водителя, который не захотел помочь животному.