Водители пытались спасти сбитую собаку под Петербургом

Неизвестный сбил пса и оставил умирать на дороге. Фото: https://vk.com/spb_today

Неизвестный сбил пса и оставил умирать на дороге. Фото: https://vk.com/spb_today

Неизвестный автомобиль сбил старого пса в ошейнике в деревне Новосаратовка под Санкт-Петербургом. Собака осталась на дороге, а водитель уехал с места ДТП.

Как сообщили очевидцы в петербургской группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте», сбитый пес лежал посреди дороги на осколках автомобильных деталей. Пес был пожилым — жесткошерстный кобель-метис, в ошейнике.

Неравнодушные автомобилисты пытались помочь псу, однако на пути в ветклинику он скончался. Очевидцы похоронили его в Невском лесопарке.

Очевидцы также заявили о желании найти хозяина животного и сообщить о произошедшем. Кроме того, автор поста возмутился действиями неизвестного водителя, который не захотел помочь животному.

Пользователь отметил, что ближайшая ветклиника была в 10-15 минутах езды.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы спасли собаку, тонувшую в реке Ждановка.