Петербуржцы спасли собаку, тонувшую в реке Ждановка

Пес явно не бродячий – на нем красный ошейник.

Об этом стало известно сегодня вечером, 6 января. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Собака чуть не утонула в реке Ждановка – к счастью, ей пришли на помощь небезразличные люди. Сейчас пес находится в «АкваХостеле» – сотрудники надеются отыскать хозяина, ведь на собаку надет красный ошейник, а еще она с радостью общается с людьми.

Напоминаем, что за понедельник также чуть не утонули два человека – им помогли прохожие. Школьники, вышедшие на неокрепший лед Дудергофского канала на проспекте Героев, провалились в воду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в новогоднюю ночь спасатели освободили собаку, застрявшую в вентиляционном окне. Собака просунула голову в металлическое окошко, а вытащить уже не смогла.