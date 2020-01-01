В новогоднюю ночь спасатели освободили собаку, застрявшую в вентиляционном окне

Пса освободили и передали в руки хозяевам. Фото:/vk.com/pss_agalatovo

Пса освободили и передали в руки хозяевам. Фото:/vk.com/pss_agalatovo

В Ленобласти утром 1 января, пока все спали после празднования Нового года, спасатели вызволяли из плена немецкую овчарку, которая застряла в вентиляционном окне металлической двери.

Собака просунула голову в металлическое окошко, а вытащить уже не смогла.

Ему на помощь прибыл дежурный караул пожарно-спасательной службы «Агалатово». Пса освободили и передали в руки хозяевам.

«В деревне Васкелово собака застряла в вентиляционном окне, металлической двери. К месту выехал дежурный караул ПСС Агалатово, собака деблокирована и передана хозяевам», — сообщили в «Пожарно-спасательной службе МО» Агалатовское сельское поселение».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 21 октября из поселка Новый Учхоз Ленобласти в ветеринарную клинику Сотникова в тяжелом состоянии доставили раненную дробью бездомную собаку.