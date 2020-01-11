Двое парней украли велосипед на Новгородской

Преступление зафиксировали камеры видеонаблюдения. Пока что злоумышленники не пойманы.

Обо всем рассказал хозяин украденного велосипеда в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Транспортное средство было припарковано в парадной на Новгородской улице в доме номер 27. Момент инцидента запечатлели видеокамеры – на ролике двое парней скрываются с места происшествия. Владелец велосипеда пишет, что подозреваемые либо учатся в школе, либо в университете.

«Stels Navigator 650 сине-черная рама. Характерные отличительные черты: после ремонта белая амортизационная вилка, зеленые педали, синий крепеж для бутылки, неродное сидение»,

— пишет он в посте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Выборгском шоссе водитель Mitsubishi сбил велосипедиста и скрылся. На место происшествия прибыла скорая.