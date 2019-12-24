На Выборгском шоссе водитель Mitsubishi сбил велосипедиста и скрылся

Вечером 24 декабря на Выборгском шоссе велосипедист попал под колеса Mitsubishi.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло около 18:50 на 25-м километре Выборгского шоссе. По словам их словам, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Свидетели произошедшего рассказали, что водитель вышел из машины после того, как сбил велосипедиста, а потом скрылся с места происшествия.

«Митсубиси сбил велосипедиста на 25км Выборгского шоссе. Водитель в состоянии алкогольного опьянения, выйдя из машины и оценив сотворенное скрылся с места ДТП. Скорая на месте», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыла скорая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге задержан водитель, который сбил пешехода на проспекте Ветеранов, начал по нему стрелять, а после еще раз сбил его. Возбуждено уголовное дело.