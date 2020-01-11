Коммунистов Ленобласти уличили в придумывании мифов о «мусорной реформе»

В регионе состоялось первое общественное обсуждение, посвященное проблеме.

Встреча прошла сегодня, 11 января, в Кингисеппском районе Ленинградской области. В первую очередь жители спросили, что власти собираются делать с тарифами, прозрачностью платежей, контейнерными площадками и прочими моментами. Коммунисты не смогли спокойно обсудить вопрос, передает online47.ru. Они предложили убрать «монополию регоператора», провести референдум по мусору из Санкт-Петербурга, а также позволить органам местного самоуправления решать, что делать с «мусорной реформой». Резко против высказался и депутат Николай Кузьмин.

Так, во время встречи вспомнили о соглашениях по поводу вывоза мусора из Северной столицы, но документы до сих пор не вступил в силу. Пока что у города нет собственного Регоператора, что усложняет борьбу с отходами в Ленобласти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жители Петергофа вышли на митинг против мусороперерабатывающего завода.