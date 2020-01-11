СМИ сообщили о провалившейся попытки США убить еще одного иранского командира

Еще одной жертвой конфликта должен был стать военачальник КСИР – Абдула Резу Шахлаи.

Об этом стало известно сегодня, 11 января. Обо всем сообщает издание Washington Post, информацию также подтверждает CNN. Власти Америки собирались убить как минимум еще одного видного военачальника – Абудла Резу Шанхали должен был погибнуть в один день с Касемом Сулеймани, но что-то пошло не так.

Пока что подробностей провалившегося плана не разглашают. Ни президент, ни другие представители Америки никак не комментировали данные.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что МИД Ирана назвал причину крушения украинского самолета. В заявлении генерального штаба вооруженных сил Ирана сообщили, что самолет был сбит из-за того, что пролетал рядом с важным военным объектом. В официальном заявлении говорится, что это произошло в «условиях повышенной боевой готовности».