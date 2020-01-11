Россияне рассказали, как часто путешествовали в 2019 году

Большая часть людей не выезжали за границу.

Об этом стало известно сегодня, 11 января. Обо всем сообщает Ostrovok.ru, ссылаясь на опрос, в котором приняли участие около пяти тысяч человек. Большинство признались, что в принципе не выезжал за границу. Около 20% россиян заявили, что посетили один или два города за рубежом, еще 10% съездили три или четыре зарубежных города. Около 8% смогли побывать в пяти или даже семи городах, а четыре процента и вовсе объехали до 10 стран.

Совсем малое количество респондентов заявили, что отправились в 2019 году в 15 городов. Большинство выбрало для путешествия Париж, Барселону, Прагу и другие города.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург попал в пятерку популярных портовых городов для летних путешествий-2020.