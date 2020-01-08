Петербург попал в пятерку популярных портовых городов для летних путешествий-2020

В пятерку популярных портовых городов для летних путешествий в 2020 году попал Петербург. Фото: Pixabay

В пятерку популярных портовых городов для летних путешествий в 2020 году попал Петербург. Фото: Pixabay

Появился список самых популярных портовых городов, куда можно отправиться летом наступившего 2020 года.

В этот список попали Севастополь, Туапсе, Таганрог и Калининград. В пятерку популярных портовых городов для летних путешествий в 2020 году попал Петербург.

По данным Tvil.ru, туристы бронируют отдых в портовых городах этим летом на период от 7 до 13 ночей и планируют потратить на проживание от 1,1 до 2,9 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть летом в Калининграде, дороже — в Севастополе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в 2019 году турецкую провинцию Анталья посетили более 15,5 млн туристов из различных стран мира, из них почти 5,6 млн отдыхающих прилетели из России.