Российские туристы поставили рекорд по посещению Антальи

В 2019 году турецкую провинцию Анталья посетили более 15,5 млн туристов из различных стран мира, из них почти 5,6 млн отдыхающих прилетели из России.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные администрации Антальи, в 2018 году Анталью посетили 13,46 млн иностранцев. Таким образом, за минувший год турпоток в Турцию вырос почти на 15%.

В минувшем году на турецком курорте отдохнули иностранные туристы из более чем сотни стран мира. Большая часть из них пришлась на Россию. Следом идет Германия, путешественников из которой прибыло почти в два раза меньше — 2,67 млн туристов.

В пятерку также вошли Украина, Великобритания и Польша.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Амстердаме начали бороться с наплывом туристов.