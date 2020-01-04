В Амстердаме начали бороться с наплывом туристов

Власти нидерландского Амстердама решили ввести новый налог на туристов в размере трех евро с человека за один день проживания в отеле. Нововведение действует с 1 января.

Как сообщается на сайте Амстердама, этот налог дополняет уже существующий сбор в размере 7% от стоимости проживания в отеле. Нововведение также коснется людей, пользующихся сервисами кратковременной аренды жилья, в частности Airbnb. Теперь они будут платить 10% от стоимости аренды.

Ежегодно в Амстердам приезжают порядка 17 млн путешественников из разных стран мира, а также туристов из Нидерландов. Местные жители уже начали жаловаться на шумных туристов, которых с каждым годом становится все больше. Новый сбор должен поспособствовать равномерному распределению туристов по стране.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Нидерланды официально отказались от названия Голландия.