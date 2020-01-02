Нидерланды официально отказались от названия Голландия

С Нового года в Нидерландах официально прекратило свое существование прежнее название страны «Голландия». Теперь все госорганы, университеты и частные компании будут использовать только название Нидерланды.

Как сообщает The Guardian, по мнению правительства Нидерландов, это позволит перенаправить поток туристов из Исторической Голландии (Амстердам, Гаага, Харлем) в остальные города страны. Причина в том, что эти города едва справляются с таким количеством путешественников.

При помощи реформы нидерландские власти надеются привлечь внимание туристов к другим регионам. Таким образом они также намерены избавиться от имиджа, связанного с легализацией наркотиков и проституцией.

На реформу ушло около 200 тысяч евро.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что семья из Нидерландов провела 9 лет в подвале в ожидании апокалипсиса.