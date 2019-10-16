Семья из Нидерландов провела 9 лет в подвале в ожидании апокалипсиса

Семья жила в полной изоляции ото всех в тайной комнате, которая расположена на ферме. Фото: pixabay

Семья жила в полной изоляции ото всех в тайной комнате, которая расположена на ферме. Фото: pixabay

В Нидерландах обнаружили семью из шести человек, которые прожили девять лет в некой «тайной комнате» на ферме из-за страха наступления конца света.

Как сообщает газета de Volkskrant, в нидерландской деревне Руйневольд были обнаружены отец и пятеро его совершеннолетних детей в возрасте до 25 лет. По данным издания, они жили на протяжении девяти лет в полной изоляции ото всех в тайной комнате, которая расположена на ферме.

Правоохранителей вызвал владелец одного из рядом расположенных баров после того, как увидел растерянного 25-летнего молодого человека. Он пребывал в странном состоянии и не мог ничего толком объяснить.

Полиция провела обыск на ферме, в ходе которого обнаружила еще пятерых членов семьи в спрятанной комнате. Сейчас им оказывают психологическую помощь.

В полиции также сообщили о задержании 58-летнего жильца фермы, который владеет магазином по продаже пиломатериалов. Сейчас его допрашивают.

Стражи порядка оставили слухи о том, что семья жила там в ожидании конца света, без комментариев. Сейчас их заботит то, находились ли они в изоляции вопреки своей воле.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Нидерланды перестанут быть Голландией.