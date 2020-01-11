Решетова впервые показала лицо сына от Тимати

Модель поделилась трогательным снимком с отдыха. Она решила, что пора показать ребенка подписчикам.

Фотография появилась в Instagram-аккаунте модели Анастасии Решетовой. Сейчас девушка отдыхает у моря и решила сделать фотографию с маленьким Ратмиром – сыном Тимати. Обычно молодая мама предпочитала закрывать лицо ребенка стикерами или смайликами, но наконец показала общественности лицо малыша.

В посте девушка написала, что надеется, что ее ребенок и все дети планеты не столкнутся с глобальными экологическими катастрофами. В комментариях многие принялись обсуждать не актуальные проблемы, а Ратмира. Они отметили, что ребенок похож на дочку Тимати Алису.

«Даже издалека видно, как ребенок похож на папу и на сестренку»,

— пишет один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Анастасия Решетова отреагировала на слухи об измене Тимати. За хип-хоп исполнителем прочно закрепился статус непостоянного в отношениях, поэтому недоброжелатели стали поговаривать, что Тимати так и не изменился.