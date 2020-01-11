Закончилась эпоха: «Сам себе режиссер» закрыли после почти 30 лет эфира

Закончилась эпоха: &#171;Сам себе режиссер&#187; закрыли после почти 30 лет эфира
Фото: https://www.instagram.com/alysenkov/

У передачи упали рейтинги, что и стало причиной.

Об этом стало известно 11 января. Обо всем рассказал ведущий передачи «Сам себе режиссер» Алексей Лысенков в Instagram-аккаунте. Он заявил, что программу, которую россияне смотрели на протяжении 28 лет, решили закрыть из-за низких рейтингов. Лысенков расстроен, но понимает телекомпанию ВГТРК.

Телеведущий поблагодарил ценителей передачи и всех, кто присылал ролики. Завершая свою прощальную роль, он произнес всем до боли известную фразу: «Огромное спасибо гостям и авторам этой программы».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пригожин рассказал о тонкостях «закулисья» новогодних передач. По словам продюсера, одной из наибольших трудностей является согласование со всеми артистами времени и даты съёмок. Некоторые из них могут находиться на гастролях, корпоративах и концертных турах.

вгтрк передача
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