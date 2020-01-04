Пригожин рассказал о тонкостях «закулисья» новогодних передач

Российский продюсер Иосиф Пригожин раскрыл секреты закулисья новогодних передач. Он рассказал, что съемочный процесс праздничных выпусков является невероятно сложным и энергозатратным.

По словам продюсера, одной из наибольших трудностей является согласование со всеми артистами времени и даты съёмок. Некоторые из них могут находиться на гастролях, корпоративах и концертных турах. Помимо этого, очень многие сцены приходится снимать на улице, из-за чего участники попросту заболевают.

В интервью «Ura.ru» Пригожин также отметил, что россияне чаще всего видят на сцене артистов «старой школы».

«Радуйтесь, что у вас есть Пугачева, Ротару. Вы будете плакать, когда их не будет. Необходимо наслаждаться их музыкой и творчеством, пока есть возможность», — заявил продюсер.

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