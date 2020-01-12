Finnair приостановила полеты над Ираном и Ираком

Finnair приостановила полеты над Ираном и Ираком
Finnair перенаправляет рейсы. Фото: Википедия

Финская авиакомпания Finnair изменила маршруты из Хельсинки в Дубай. Самолеты в целях безопасности решено перенаправить в обход Ирана и Ирака.

Совершать полеты из Хельсинки в Дубай лайнеры будут через Саудовскую Аравию, сообщает yle.fi со ссылкой на авиакомпанию.

«Для нас самое важное — это безопасность», — подчеркнул директор по авиации Finnair Яри Пааянен.

Время в пути в связи с изменениями маршрута будет увеличено. Поправки также скажутся на расходах авиакомпании.

В связи с ситуацией на Ближнем Востоке маршруты трех рейсов также скорректировала авиакомпания «Россия». Изменения коснулись рейсов Санкт-Петербург — Шарджа, Москва — Гоа и Екатеринбург — Шарджа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о крушении украинского самолета в Тегеране. Как рассказали в МИД Ирана, причиной этого стала «человеческая ошибка». Самолет был сбит иранскими ракетами во время пролета над важными военными объектами.

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