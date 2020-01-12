Историк Соколов пообещал колонии 50% гонорара от романа в обмен на компьютер

Экс-доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве, продолжает работу над новой книгой. Часть гонорара он обещает отдать колонии.

Соколов надеется, что в колонии ему позволят работать за компьютером. В обмен на это он готов отдать половину гонорара от будущего романа. Деньги историк, вероятно, получит, когда закончит работу над книгой, пишет «360».

Сейчас историк находится в СИЗО-2 «Бутырка», куда был переведен из центра психиатрии. В изоляторе Соколова посетил Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы по соблюдению прав граждан в местах принудительного содержания Алексей Мельников.

«Профессор, с его слов, надеется, что администрация колонии, где ему придется отбывать свой срок, пойдет на встречу и разрешит работать на компьютере», — сказал Мельников.

Напомним, Олега Соколова обвиняют в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, с которой он состоял в отношениях. Историка задержали на набережной реки Мойки. Из водоема его вытащили вместе с рюкзаком, в котором лежали отрубленные руки. По версии следствия, Соколов застрелил девушку, а после расчленил её тело.