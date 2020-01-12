Сантос: Халк просил передать привет Семаку

Сантос: Халк просил передать привет Семаку
Защитник "Зенита" Дуглас Сантос. Фото: ФК "Зенит"

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о встрече с экс-игроком петербургской команды Халком. Футболисты пересеклись во время зимнего отпуска.

Халк пригласил Сантоса в гости. Спортсмены обсудили, как идут дела в «Зените» и как играется на новом стадионе «Газпром Арена», поужинали и обменялись футболками.

«Он попросил передать отдельный привет Сергею Семаку, с которым играл здесь в одной команде», — рассказал «зенитовец»

О Семаке Халк, по словам Сантоса, отзывается как о спокойном, рассудительном и умном футболисте.

Отпуск Сантос провел в Бразилии вместе с друзьями и семьей. В Россию футболист вернулся вместе с женой и дочкой. В Петербурге они останутся надолго.

«Сейчас они рядом, чему я очень рад! Теперь у меня еще больше сил и заряда!», — поделился Сантос.

Ранее полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал о возвращении из отпуска и подготовке ко второй половине сезона.

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