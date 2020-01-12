«Динамо» забил шайбу в ворота СКА

&#171;Динамо&#187; забил шайбу в ворота СКА
В Петербурге проходит матч СКА - "Динамо". Фото: ХК СКА

Хоккейный клуб СКА начал матч против московского «Динамо». Команды встретились в Ледовом дворце в Петербурге 12 января.

Матч проходит в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Счет открыл нападающий московского клуба Максим Афиногенов. Шайбу в ворота «армейцев» он отправил на 8-й минуте матча.

Отыграться в первом тайме хоккеистам СКА не удалось. На перерыв команды ушли со счетом 0:1 в пользу «Динамо».

В состав СКА 12 января вошли Хелльберг, Мельничук, Ткачев, Швец-Роговой, Якупов, Белов, Бенгтссон, Карпов, Коскиранта, Кетов, Токранов, Ожиганов, Кузьменко, Лехтеря, Плотников, Хафизуллин, Зуб, Марченко, Морозов, Подколзин, Галенюк и Каблуков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, СКА уступил «Спартаку» со счетом 1:3 в рамках регулярного чемпионата КХЛ 7 января. Единственную шайбу петербургской команде принес Андрей Кузьменко.

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