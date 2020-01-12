Осорио признался, что хочет остаться в «Зените»

Контракт защитника «Зенита» Йордана Осорио истекает в конце года. Однако футболист не горит желанием прощаться с петербургским клубом.

Осорио признался, что хотел бы остаться в «Зените». Но пока обсудить это с руководством не довелось.

«У меня аренда до конца года. Надо играть, а вообще, хотел бы здесь остаться», — приводит его слова «Чемпионат».

Футболист вернулся из отпуска и готовится 13 января отправиться на сборы в Катар. Каникулы Осорио провел в Венесуэле с семьей. «Зенитовец» посетил футбольные школы, в которых сам учился, и рассказал юным игрокам о том, чем занимается сейчас.

«Эти встречи были важны для меня, ведь я — один из них, в свое время мечтал о том же, о чем эти ребята, и очень приятно стать примером и мотивацией для них», — рассказал Осорио.

Спортсмен также не упустил возможности сходить на пляж, покататься на лошадях и поиграть в футбол с младшим братом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что защитник «Зенита» Дуглас Сантос во время отпуска встретился с экс-игроком петербургской команды Халком. Футболисты обсудили «Газпром Арену», «Зенит» и Сергея Семака.