Подростку из Петербурга предъявлено обвинение в убийстве отчима

Подростку из Петербурга предъявлено обвинение в убийстве отчима
Подростка обвиняют в убийстве сожителя матери. Фото: pixabay.com

В Петербурге 16-летнему школьнику предъявлено обвинение в убийстве. Его отчим скончался после ножевого ранения в область шеи.

Как полагает следствие, убийство произошло в ночь с 11 января на лестничной клетке одного из домов Василеостровского района. Пьяный подросток во время ссоры с сожителем матери ударил его ножом. Мужчина скончался в автомобиле скорой помощи.

«В ходе следствия будут выяснены причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления», — сообщает Главное следственное управление СК РФ по Петербургу.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Расследование продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мать подростка рассказала об отношениях сына с отчимом. По её словам, когда мужчина был трезвым, все было нормально. Но, когда он выпивал, они нередко ругались. Отчим учил школьника, как жить, и говорил, «что тот ведет неправильный образ жизни».

Женщина и мужчина прожили вместе 17 лет. Алкоголем он, по словам матери подростка, злоупотреблял последние два года. Помимо этого, мужчина нередко поднимал на неё руку.

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