«Окровавлено было все»: мать подростка, зарезавшего отчима, рассказала о трагическом конфликте

В Петербурге мать подростка, которого подозревают в убийстве отчима, рассказала подробности трагического конфликта.

По словам жительницы, она прожила с мужчиной 17 лет. Он «учил» ее сына жизни, когда выпивал, и поднимал на нее руку. Из-за этого супруги регулярно ругались.

Женщина отметила, что отчим указывал мальчику на то, что тот ведет неправильный образ жизни. При этом последние 2,5 года мужчина начал пить ежедневно и часто бил ее.

Как сообщает 78.ru, петербуженка не видела, как произошло убийство. Она добавила, что услышала крики супруга из другой комнаты.

«Видела много крови, но не видела, где была рана – окровавлено было все», — рассказала женщина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании подростка 2004 года рождения. Он подозревается в убийстве отчима. Удар ножом был нанесен в шею.