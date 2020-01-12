Ренате Литвиновой зашили подбородок после ДТП в Москве

Российская актриса и режиссер Рената Литвинова прокомментировала дорожное-происшествие, которое произошло с ней в ее день рождения, 12 января, на Тверском бульваре в Москве.

Актриса подтвердила в своем Instagram-аккаунте, что действительно была сбита автомобилем на пешеходном переходе. По ее словам, водитель совершенно не собирался тормозить.

Литвинова рассказала, что авария с ее участием произошла в тот момент, когда она шла в салон после пробежки. Она уточнила, что была в трезвом состоянии, вопреки слухам, распространившимся в СМИ.

По словам актрисы, после ДТП ей пришлось обратиться за помощью к пластическому хирургу, который наложил ей несколько швов на подбородок.

«Со мной уже все хорошо», — успокоила женщина своих поклонников, которые переживают за актрису.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по предварительным данным, за рулем автомобиля находилась девушка.