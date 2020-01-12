Ренате Литвиновой зашили подбородок после ДТП в Москве

Ренате Литвиновой зашили подбородок после ДТП в Москве
Рената Литвинова. Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall

Российская актриса и режиссер Рената Литвинова прокомментировала дорожное-происшествие, которое произошло с ней в ее день рождения, 12 января, на Тверском бульваре в Москве.

Актриса подтвердила в своем Instagram-аккаунте, что действительно была сбита автомобилем на пешеходном переходе. По ее словам, водитель совершенно не собирался тормозить.

Литвинова рассказала, что авария с ее участием произошла в тот момент, когда она шла в салон после пробежки. Она уточнила, что была в трезвом состоянии, вопреки слухам, распространившимся в СМИ.

По словам актрисы, после ДТП ей пришлось обратиться за помощью к пластическому хирургу, который наложил ей несколько швов на подбородок.

«Со мной уже все хорошо», — успокоила женщина своих поклонников, которые переживают за актрису.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по предварительным данным, за рулем автомобиля находилась девушка.

актриса дтп москва наезд на пешехода рената литвинова
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Президент Абхазии Рауль Хаджимба решил уйти в отставку
Ренате Литвиновой зашили подбородок после ДТП в Москве
Тепломагистраль на Полюстровском проспекте отремонтируют к понедельнику
Житель Гатчинского района отобрал у школьника его кроссовки
Видеоблогер Дудь посетил усадьбу Елисеевых в Ленобласти
В Вермонте хотят запретить телефоны для всех младше 21 года
СКА победил «Динамо» в овертайме
Подростку из Петербурга предъявлено обвинение в убийстве отчима