Рената Литвинова попал под машину в день рождения

Актрису театра и кино Ренату Литвинову сбила машина в центре Москвы. Авария произошла в день её рождения, 12 января.

Литвинова была сбита во время воскресной прогулки по центру Москвы. Под колесами авто она оказалась, когда шла недалеко от ресторана «Макдональдс», сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, за рулем автомобиля находилась девушка. Подробности и причины произошедшего неизвестны.

Литвинова, по данным Telegram-канала, получила медицинскую помощь. У актрисы повреждены рука и нога.

Информация требует подтверждения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о возможной беременности Ренаты Литвиновой. Поклонники обратили внимание на то, что у актрисы округлился живот. При этом носить она в последнее время предпочитает одежду свободного кроя. Сама Литвинова или её представители слухи никак не комментируют.