Поклонники подозревают Ренату Литвинову в беременности

Поклонники подозревают Ренату Литвинову в беременности
У актрисы есть 19-летняя дочь Ульяна от брака с бизнесменом Леонидом Добровским. Фото: Instagram

Интернет-пользователи обсуждают возможную беременность 53-летней актрисы. Не так давно поклонники заметили округлившийся живот Ренаты Литвиновой на фото.

Кроме того, многочисленные подписчики кинозвезды заметили, что в последнее время Литвинова предпочитает одежду довольно свободного кроя. Однако больше всего фанатов насторожил округлившийся живот на фотографии, где актриса стоит рядом с зеркалом.

И все же некоторые считают, что это лишь игра света и тени. Комментаторы также подозревают, что Литвинова, возможно, специально выложила неоднозначную фотографию, чтобы спровоцировать обсуждение. Сама актриса никак не отреагировала на смелые предположения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что беременная Милла Йовович удивила поклонников своими формами. Звезда призналась, что набрала 22 килограмма.

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Поклонники подозревают Ренату Литвинову в беременности
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