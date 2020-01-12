На Аляске спасли мужчину, прожившего три недели в лесу без крова

На Аляске спасли мужчину, прожившего три недели в лесу без крова
Аляска. Фото: pixabay

В Соединенных Штатах Америки, в Аляске, местная полиция спасла американца, выжившего на морозе в лесу после того, как сгорела его хижина.

Как сообщается в Facebook-аккаунте полиции Аляски, 9 января полиция вылетела на вертолете к дому 30-летнего американца Тайсона Стила, жившего в отдаленной местности штата. Решение о проверке его состояния было принято после того, как он не выходил на связь в течение нескольких недель.

В полиции сообщили, что его деревянный дом сгорел еще в середине декабря 2019 года. Пожар унес жизнь его собаки. После потери крова американец на протяжении 23-х дней жил в лесу на морозе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели обнаружили погибшего мужчину подо льдом Ладожского озера во время проверки льда.

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На Аляске спасли мужчину, прожившего три недели в лесу без крова
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