Американский актер из сериала «Во все тяжкие» и «Сверхъестественное» совершил каминг-аут

Актер Ди Джей Куоллс, более известный по ролям в культовых сериалах «Во все тяжкие», «Клиника» и «Фарго», решил совершить каминг-аут и признаться на весь мир, что он гей.

Он сделал заявление о своей гомосексуальности на американском шоу Джима Джефферса. Позднее актер подтвердил это в своем Twitter-аккаунте.

Он признался, что всю свою жизнь был геем. Актер заявил, что ему надоело беспокоиться о том, как его сексуальная ориентация может повлиять на актерскую карьеру.

Ди Джей Куоллс, которому сейчас 41 год, за свою кинокарьеру успел сыграть роли в более чем 50 фильмах и сериалах. Зрители знают его по ролям в сериалах «Сверхъестественное», «Во все тяжкие», «Теория большого взрыва» и «Клиника».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые опровергли существование гена гомосексуальности.