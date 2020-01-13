Ученые нашли объяснение радужной окраски колибри

В США научные сотрудники нашли объяснение необычной радужной окраски оперения птиц колибри. Ученые считают, что всему причиной особая структура пигментных зерен в перьях.

Согласно опубликованной в журнале Evolution статье, физик-оптик, являющийся одним из авторов исследования, объяснил, что радужные перья колибри можно сравнить с эффектом мыльных пузырей — если надуть из бесцветной мыльной пленки тонкий пузырь, то она станет радужной. Ученый отметил, что похожий феномен происходит и с оперением колибри, которые содержат пигментные зерна.

Оперение птицы представляет сбой метаматериал угольно-черного цвета, поглощающего максимум света. На поверхности их перьев есть ямки, которые выполняют роль своеобразных «ловушек». На перьях колибри также есть микроскопические пузырьки воздуха, которые не встречаются у других видов птиц. Все это делает оперение колибри уникальным и выделяет их среди других птиц.

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