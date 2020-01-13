Ученые доказали, что рептилии умеют различать оптические иллюзии

Ученые доказали, что рептилии умеют различать оптические иллюзии
Во время эксперимента ученые предлагали ящерицам две порции с лакомствами. Фото: pixabay

Научные сотрудники провели исследование и пришли к выводу, что ящерицы, также как и люди, могут видеть зрительные иллюзии.

Согласно статье, опубликованной Journal of Comparative Psychology, авторы научно-исследовательской работы продемонстрировали, что некоторые оптические иллюзии работают и на рептилиях. Ранее ученые доказали, что зрительные иллюзии могут различать также обезьяны, собаки и голуби.

Во время эксперимента ученые предлагали ящерицам две порции с любимыми блюдами: желеобразной пастой из манго или пастой из капусты и огурцов. Эксперимент показал, что ящерицы всегда устремлялись к порции, которая, благодаря иллюзии, казалась большего объема.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые нашли объяснение радужной окраски колибри.

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