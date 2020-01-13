Литвинова все-таки отпраздновала день рождения после того, как ее сбила машина

Актриса встретилась с близкими друзьями в ресторане.

Об этом стало известно сегодня, 13 января. Обо всем сообщает «Газета.ру». Актриса и режиссер Рената Литвинова чуть не покалечилась прямо в свой день рождения. Она переходила дорогу, когда на нее наехал автомобиль в самом центре Москвы. Водительница уверяет, что Литвинова была пьяна и появилась на дороге неожиданно. Актриса же все отрицает и уверяет, что не пила перед аварией. Сотрудники правоохранительных органов составили административный протокол – женщине, чуть не сбившей с ног Литвинову, предстоит выплатить штраф.

Сама же актриса отправилась в ресторан «Dr. Живаго», где все-таки отметила день рождения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ренате Литвиновой зашили подбородок после ДТП в Москве. «Со мной уже все хорошо», — успокоила женщина своих поклонников, которые переживают за актрису.