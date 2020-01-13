«Новую Голландию» за праздники посетили более 250 тыс. человек

Часть из них покатались на катке, съели хот-дог и приняли участие в новогоднем базаре.

Об этом стало известно 12 января. Итоги прошедших новогодних праздников подвели в социальной сети «Вконтакте» в официальном сообществе арт-пространства. Оказывается, всего за несколько дней остров посетили более 250 тысяч человек. Из них 12 тысяч покатались на льду, а еще 1,1 тысячи человек съели по трдельнику. Также многие петербуржцы и гости города отправились на новогодний базар, на котором съели три тысячи пирожков и около тысячи ход-догов.

Результаты в «Новой Голландии» оценили крайне положительно.

«Начало этого года было великолепным»,

— говорится в посту.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Нидерланды официально отказались от названия Голландия. При помощи реформы нидерландские власти надеются привлечь внимание туристов к другим регионам. Таким образом они также намерены избавиться от имиджа, связанного с легализацией наркотиков и проституцией.