Врач рассказал о падении модели Ксении Пунтус

Врач рассказал о падении модели Ксении Пунтус
Фото: https://www.instagram.com/k_ksusha/

Девушку с травмами обнаружили под окнами дома. Она могла упасть с третьего или четвертого этажа.

Об этом стало известно 13 января. Обо всем сообщает «Пятый канал», которому удалось взять комментарий у ортопеда-травматолога Константина Тернового. Он объяснил, что модель Ксения Пунтус получила травмы, характерные при падении примерно с четвертого этажа.

«Скорее всего, приземление пришлось на одну ногу, после чего нога вбивается в таз, ломается таз, дальше пациент падает на бок. Здесь могут быть переломы ребер и ушиб легкого, и третья точка «приложения» — он бьется головой о поверхность и получает сотрясение головного мозга с потерей памяти»,

— считает врач.

Терновой думает, что Пунтус могла быть выпившей, хотела подышать свежим воздухом на балконе и упала, но свидетели инцидента это отрицают.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что агент выпавшей из окна модели Ксении Пунтус рассказала о ее состоянии. Врачи Боткинской больницы, куда поместили девушку, пока не разрешают ее навестить. Сейчас она находится в отделении реанимации.

врач ксения пунтус
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