Агент выпавшей из окна модели Ксении Пунтус рассказала о ее состоянии

Фотомодель Ксения Пунтус, которая выпала из окна в центре российской столицы, находится в сознании, однако ее состояние оценивают как тяжелое.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на агента модели, врачи Боткинской больницы, куда поместили девушку, пока не разрешают ее навестить. Сейчас она находится в отделении реанимации.

Агент рассказала, что девушка пришла в сознание и к ней пускают только родственников. По словам агента, она не интересовалась подробностями случившегося, поскольку сейчас все заботятся лишь о ее состоянии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Пунтус вернулась домой после вечера, проведенного с молодым человеком в одном из столичных заведений. Через некоторое время ее тело нашли под окнами жилого здания в центре Москвы с травмами, характерными при падении с большой высоты.