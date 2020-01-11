Модель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Модель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Фото: https://www.instagram.com/k_ksusha/

Девушку госпитализировали в одну из столичных больниц. Она находится в тяжелом состоянии.

Все случилось сегодня вечером, 11 января. Обо всем сообщает «Рамблер», ссылаясь на собственные источники. Популярная актриса и модель Ксения Пунтус вернулась домой после вечера, проведенного с молодым человеком в одном из московских баров. Через какое-то время ее тело нашли под окнами жилого здания с множеством травм, характерных при падении с большой высоты. Прохожие вызвали звезде реанимацию – Пунтус находится в больнице, врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое.

До сих пор непонятно, что стало причиной инцидента и как именно все произошло. Подписчики обеспокоены из-за новости и желают девушке скорейшего выздоровления.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Репищева под домом нашли тело женщины. У нее диагностировали травмы, характерные при падении с большой высоты.

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