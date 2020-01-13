Новый температурный рекорд в воскресенье не поставил Петербург

Полградуса не хватило для установления нового температурного рекорда в воскресенье, 12 января. Об этом рассказал ведущий синоптик центра «Фобос».
«Температура воздуха в Северной столице достигла +4,7°. Так что прежнее достижение, принадлежащее 2009 году и составляющее +5,1° будет в силе ещё как минимум год», — написал специалист.
Синоптик также сообщил, что 13 января в Санкт-Петербурге температура воздуха не превысит +3 градусов.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники наркоконтроля МВД вместе с полицейскими петербургского Главка накрыли группировку, которая занималась распространением наркотиков. Сотрудники правоохранительных органов одновременно провели 17 обысков. Было задержано семь человек, среди которых предполагаемый организатор и системный администратор.