Новый температурный рекорд в воскресенье не поставил Петербург

Новый температурный рекорд в воскресенье не поставил Петербург
Снег в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Полградуса не хватило для установления нового температурного рекорда в воскресенье, 12 января. Об этом рассказал ведущий синоптик центра «Фобос».

«Температура воздуха в Северной столице достигла +4,7°. Так что прежнее достижение, принадлежащее 2009 году и составляющее +5,1° будет в силе ещё как минимум год», — написал специалист.

Синоптик также сообщил, что 13 января в Санкт-Петербурге температура воздуха не превысит +3 градусов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники наркоконтроля МВД вместе с полицейскими петербургского Главка накрыли группировку, которая занималась распространением наркотиков. Сотрудники правоохранительных органов одновременно провели 17 обысков. Было задержано семь человек, среди которых предполагаемый организатор и системный администратор.
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