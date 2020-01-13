В Петербурге орудует мошенник-захватчик чердаков

Он проводит там работы, против которых высказываются жильцы жилых домов, но его это не особо интересует.

Об это стало известно сегодня, 13 января. Обо всем gazeta.spb.ru рассказали в движении «Красивый Петербург». Мошенник сначала захватил чердачное помещение в доме на Миллионной улице, а теперь добрался до дома Колобковых на улице Ленина. Там мужчина провел ряд работ, приведших к разрушению домов – на капитальной стене и потолке уже появились трещины. Местные жители пытаются препятствовать происходящему. Они вызывали полицию, сотрудников КГИОП, ГЖИ, прокуратуры, но безрезультатно, уверяют активисты.

«КГИОП проектную документацию на работы по данному адресу не согласовывал, разрешение на работы не выдавал»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов: программа ремонта чердаков завершится в 2020 году.