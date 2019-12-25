Беглов: программа ремонта чердаков завершится в 2020 году

Петербургские власти завершат программу по ремонту чердаков в городе уже в следующем году. После этого в городе начнут ремонтировать подвалы, сообщили в пресс-службе Смольного.

Петербургский губернатор Александр Беглов заявил во время рабочей поездки в Кронштадтский район, что на масштабный ремонт подвалов уйдет около трех лет. Ремонтные работы в городских подвалах начнутся в следующем году, сразу после окончания ремонтов чердаков.

Градоначальник также отметил, что во время ремонтов домов особое внимание будет уделяться ливневой системе, которая необходима для избежания наледи у входа в парадные.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов рассказал о ремонте Боткинской больницы, который начнется в 2021 году.