Пострадавшего в массовом ДТП на Киевском шоссе госпитализировали

Пострадавшего в массовом ДТП на Киевском шоссе госпитализировали
Место ДТП. Фото:vk.com/avtogatchina

На Киевском шоссе в Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких иномарок. Проезд по шоссе затруднен.

«Массовое ДТП. Мост Дони, объездная в сторону Гатчины, службы на месте, — сообщили очевидцы произошедшей аварии в сообществе «АвтоГатчина».

Всего в ДТП столкнулись 15 машин, об этом сообщил 78.ru источник в экстренных службах.

Пострадавшего в аварии госпитализировали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Lada Priora сбила двух человек на переходном переходе. Серьезные травмы получили 25-летний мужчина и 59-летняя женщина. Пострадавшие были госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по городу и Ленобласти.

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