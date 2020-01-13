Пострадавшего в массовом ДТП на Киевском шоссе госпитализировали

На Киевском шоссе в Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких иномарок. Проезд по шоссе затруднен. «Массовое ДТП. Мост Дони, объездная в сторону Гатчины, службы на месте, — сообщили очевидцы произошедшей аварии в сообществе «АвтоГатчина». Всего в ДТП столкнулись 15 машин, об этом сообщил 78.ru источник в экстренных службах.

Пострадавшего в аварии госпитализировали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Lada Priora сбила двух человек на переходном переходе. Серьезные травмы получили 25-летний мужчина и 59-летняя женщина. Пострадавшие были госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по городу и Ленобласти.