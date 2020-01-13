Авто пострадало в ДТП в Колпино

В Колпинском районе Санкт-Петербурга утром, 13 января, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок. ДТП произошло на перекрестке улицы Танкистов и проспекта Ленина.

«В Колпино, на выезде/въезде с города , авария на перекрёстке Танкистов и Ленина», — сообщили пользователи сообщества «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Очевидцы аварии предполагают, что «Логан» не пропустил» «Вольво»

Две машины в аварии получили повреждения.

Информации о пострадавших нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что в Санкт-Петербурге на Сиреневом Бульваре, 25/1 в многоквартирном доме произошло возгорание. 15 сотрудников МЧС занимались тушением пожара. О самом пожаре сообщили очевидцы в Сети.