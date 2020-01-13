Неизвестный похитил большегруз в Шушарах

Полицейские разыскивают злоумышленника, который угнал большегруз.

12 января 53-летний водитель грузовика заявил о произошедшем в полицию. Мужчина сообщил, что злоумышленник похитил грузовик MAN с полуприцепом Велтон NW-3 в период с 14 часов 10 января до 20:30 12 января от дома №12, корпус 2, по Ленсоветовской дороге в поселке Шушары.

В автомобиле нет средств спутниковой сигнализации, а на парковке отсутствует видеонаблюдение. Данная машина является собственностью московской компании. На данный момент устанавливается сумма ущерба.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.