Подозреваемых в нападении на таксиста на Ветеранов задержали

Подозреваемых в нападении на таксиста на Ветеранов задержали
Нападение на таксиста произошло на проспекте Ветеранов. Фото: unsplash.com

В Петербурге задержаны трое мужчин, которых подозревают в серии разбойных нападений на территории Красносельского района. В том числе, их уличили в хищении такси.

Подозреваемыми оказались граждане одной из среднеазиатских республик 1987, 1994 и 1997 года рождения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Как полагают правоохранители, 5 января мужчины применили физическую силу к таксисту у дома 171 по проспекту Ветеранов. После чего открыто похитили его автомобиль Kia Rio стоимостью 700 тыс. рублей.

Помимо этого, 20 декабря двое из мужчин под угрозой ножа отобрали у прохожего два сотовых телефона и банковскую карту. Нападение произошло у дома 169 по проспекту Ветеранов.

«Похищенный автомобиль «Киа Рио» и мобильные телефоны изъяты», — уточнили в пресс-службе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ночь на 9 января трое неизвестных напали на таксиста на Софийской улице.

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